SP nr 2 zamknięta, bo grzejniki wciąż zimne

Szkoła Podstawowa numer 2 przy ulicy Romera w Szczecinie zamknięta. To ze względu na temperaturę w salach lekcyjnych.

Dyrektor placówki poinformował Urząd Miasta w Szczecinie, że w salach jest około 12 stopni Celsjusza.To jedyna placówka w mieście, która zawiesza działalność ze względu na niesprzyjające warunki. We wtorek kilka żłobków i przedszkoli nie przyjęło dzieci. Dziś rodzice mogą już liczyć na opiekę nad najmłodszymi.Brak ciepła od niedzieli odczuwa też część mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina.- Trzecia doba bez ogrzewania, czy może państwo wiedzą czy w ogóle ciepłownia zamierza naprawić, czy po prostu będziemy do wiosny, do lata już zdani na ogrzewanie własne farelką? - skarży się nasza słuchaczka.Wszystko przez awarię w Elektrociepłowni Pomorzany. Biuro prasowe Polskiej Grupy Energetycznej informuje jedynie, że pracuje nad naprawieniem usterki.