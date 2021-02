Poseł KO: Platforma Obywatelska nie ma gotowego projektu ws. aborcji

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W Platformie Obywatelskiej nie ma gotowego projektu dotyczącego aborcji do 12. tygodnia ciąży - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

Na początku tygodnia, poseł PO Rafał Grupiński stwierdził w radiu komercyjnym [RMF], tu cytat: "Platforma jest na drodze do tego, by przyjąć stanowisko, zgodnie z którym aborcja powinna być legalna do 12. tygodnia ciąży, poprzedzona jednak konsultacją z psychologiem. Państwo nie może być opresywne".



Paweł Kowal podkreślał, że nie jest członkiem PO, a Koalicji Obywatelskiej: - Platforma jako partia polityczna, która jest główną partią Koalicji Obywatelskiej, sama jeszcze nie ustaliła swojego stanowiska, nie ma też potrzeby, żeby się spieszyła, dlatego że dziś nie mamy większości w Sejmie. Ja jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie, jestem przeciwnikiem aborcji z ogólnie pojętych względów społecznych. Wielokrotnie o tym mówiłem, nie ma żadnego powodu, abym to ukrywał. Natomiast dzisiaj nie ma żadnego projektu Platformy Obywatelskiej, a tym bardziej Koalicji Obywatelskiej.



Kował dodał, że w czwartek odbędzie się spotkanie różnych sił Koalicji Obywatelskiej i wtedy zapyta polityków PO, czy jest jakieś stanowisko tej partii w sprawie aborcji.