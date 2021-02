Ratownicy medyczni wrócili do szkoleń

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ratownicy znów szkolą się w Ośrodku Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach. Kilkumiesięczna przerwa spowodowana była epidemią koronawirusa.

Do 19 lutego przeszkolonych będzie 14 pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



W centrum jest pięć symulatorów pacjentów - wśród nich jest dorosły, dziecko, a nawet kobieta w ciąży - mówi Paulina Targaszewska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Są to bardzo nowoczesne symulatory, one reagują w taki sam sposób, jak żywy pacjent, czyli mrugają, unoszą klatkę piersiową. Tak są zaprogramowane, że jeśli miał mieć amputowaną nogę, to rzeczywiście nie ma tej nogi - tłumaczy Targaszewska.



W drugim pomieszczeniu znajduje się symulator karetki.



Zajęcia w centrum odbywają się przy zachowaniu rygoru sanitarnego.