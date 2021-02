Jak wydostać się spod lodu? Specjaliści szkolili [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak uratować człowieka, pod którym pękł lód? To pokazywali ratownicy z Komendy Miejskiej Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Kilkunastu mundurowych tłumaczyło zasady bezpiecznego udzielania pomocy na Jeziorze Głębokie.



Nadkomisarz Marcin Kłosiński podkreśla, że wchodzenie na lód to proszenie się o problemy.



- Przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić, żeby osoby nie wchodziły na lód, bo to jest bardzo niebezpieczne. Pokażemy, w jaki sposób dokonać tego autoratowania, czyli wyjścia z wody, wyjęcia nóg i rąk, czy wypełznięcia z miejsca niebezpiecznego wraz z powrotem na brzeg - tłumaczy Kłosiński.



Sierżant sztabowy Paweł Pankau dodaje: nasza akcja to odpowiedź na wydarzenia z ubiegłego weekendu.



- Chociażby w mieniony weekend, patrol naszych wodniaków, a także żandarmerii wojskowej ujawnił mężczyznę z dwójką dzieci, który w najlepsze spacerował na środku jeziora Głębokiego. W ostatnim momencie załamał się pod nim lód, na szczęście, byli tak blisko brzegu, że wpadli tylko i wyłącznie po kolana - opowiada Pankau.