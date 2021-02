Targowisko w Dębnie zostanie przeniesione. Handlarze są przeciwni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Targowisko w Dębnie jeszcze w tym roku zostanie przeniesione. To konieczność - mówią władze miasta, ale handlarze są przeciwni.

Stare targowisko szpeci centrum Dębna. Dodatkowo ulica Armii Krajowej jest przez nie ciągle zakorkowana. To argumenty miasta.



Jak tłumaczy wiceburmistrz Dębna Joanna Stąsiek-Janicka, rynek zostanie przeniesiony na plac kilkaset metrów dalej, a kupcy zyskają cywilizowane warunki. - Projekt zakłada przeniesienie i realizację wielu miejsc z dostępem do mediów dla każdego przedsiębiorcy, ale będzie też możliwość handlowania na otwartej przestrzeni - dodaje wiceburmistrz Dębna.



Handlarze boją się kosztów, bo za nowe miejsca będą musieli zapłacić. - Nie stać nas na to, absolutnie. Wiemy, że tam będzie pięknie, ale za jaką cenę? Nikt nie chce się przenieść. Tu wystarczy trochę zainwestować i będzie ładnie. Tylko nikt nie jest tym zainteresowany - mówią handlujący.



Sami mieszkańcy uważają, że to dobry pomysł, bo stare targowisko jest w opłakanym stanie. - Może ludzie chętnie by chodzili. Wygląda brzydko. Mam garaż i żeby samochód wyprowadzić w sobotę, albo przejechać, to jest katastrofa. Może, dzięki temu, zrobi się tu mniejszy ruch. W końcu może zrobi się jakiś porządek - mówią mieszkańcy.



Wkrótce miasto ogłosi przetarg na budowę nowego rynku.