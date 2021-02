Szpital w Kamieniu Pomorskim będzie działał jako powiatowy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital w Kamieniu Pomorskim od 1 marca będzie działał jako powiatowy. Prowadzić go będzie spółka "Szpital w Kamieniu Pomorskim", a nie jak do tej pory spółka EMC.

Umowę na przejęcie szpitala przez powiat podpisano pod koniec grudnia. Później trzeba było powołać specjalną spółkę, a zgodę na to wydali radni. Teraz trwają wzmożone przygotowania do tego, by od początku marca szpital prowadził działalność lecznicą pod nowym szyldem.



Negocjacje w sprawie placówki trwały od wielu miesięcy. Do tej pory szpital prowadziła spółka EMC, która chciała zmienić zasady współpracy, bo prowadzenie placówki nie jest rentowne.



Problemy pojawiły się po tym, jak najpierw zdecydowała o zamknięciu oddziału ginekologicznego, a później także chirurgicznego. Na co nie zgadzały się władze powiatu i szukały innego rozwiązania. Jednym z nich miała być konsolidacja z jednym ze szpitali w Gryficach lub na Pomorzanach albo przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To jednak nie doszło do skutku, a problemy szpitala pogłębiła panująca pandemia.



Spółka EMC dzierżawi szpital od 2008 roku, umowa została podpisana na 20 lat.