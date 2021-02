"Zjemy więcej pączków, żeby sobie osłodzić życie" [WIDEO]

Niektórzy zjedzą ich więcej - na osłodę epidemii, inni tyle co zwykle w tłusty czwartek. Jedno jest pewne - kolejki do cukierni w ten dzień są niezmienne.

- Kolejka za pączkami. Trzeba odstać swoje, niestety. - Bez kolejek się nie liczy. - Nic się nie zmieni podczas epidemii, zjemy więcej pączków, żeby sobie osłodzić życie. - Kupię 10 z marmoladą, klasyk. - Ja lubię takie pączki z nadzieniem różanym. - To co familia sobie zażyczyła, to trzeba kupić. Są zapisane na kartce, żebym się nie pomylił i nie kupił tylko tych, które ja lubię. - Powidła. - Kaziu lubi, a mam troje dzieci - mówili mieszkańcy.