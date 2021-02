Monitoring Covid-19 w regionie: Jeszcze nie możemy się cieszyć [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Co czwarta osoba w regionie miała kontakt z koronawirusem. Chodzi o pacjentów przebadanych w ramach Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania Covid-19.

Z badań wynika, że 25 procent osób chorowało na Covid-19 lub zakażenie przeszli bezobjawowo.



- To więcej niż się spodziewaliśmy - mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19. - Liczyłem, że będzie około 15 procent. Może być tak, że w niektórych województwach nawet 1/3 osób przebyła, albo miała kontakt z zakażeniem. 1/4 to przyzwoicie dużo, ale też odzwierciedla dość dużą ilość wirusa krążącego w populacji, więc jeszcze nie możemy się cieszyć.



Osoby, które mają przeciwciała koronawirusa, zyskują na niego odporność - tłumaczy Parczewski. - Te osoby mają istotnie mniejsze ryzyko zachorowania ponownie na Covid przynajmniej przez pół roku, a prawdopodobnie przez rok, ale to w skojarzeniu ze szczepieniami, szczególnie w grupach osób starszych i z ich rozszerzaniem za kilka miesięcy pozwoli nam na zmniejszenie ryzyka nowych transmisji.



Badania trwają od trzech miesięcy, do tej pory przebadano 44 tysiące osób. Program będzie trwał jeszcze miesiąc. W sumie przebadanych zostanie ponad 50 tysięcy osób.