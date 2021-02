"Wszystkiego dobrego dla chorego", czyli kartki od młodzieży dla pacjentów szpitala

Fot. Fundacja Dr Clown

Pocztówki przygotowane przez uczniów szczecińskiej szkoły trafią do pacjentów szpitala Zdroje w Szczecinie. To wszystko z okazji Światowego Dnia Chorego, który obchodzimy w czwartek.

Akcje "Wszystkiego dobrego dla chorego" przygotowała Fundacja Dr Clown. Kartki własnoręcznie zrobiła młodzież z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.



Wszystko po to, by pokazać pacjentom, że mimo trudnej sytuacji nie są sami i mogą liczyć na wsparcie - mówi mówi Magda Błaszczyk, koordynatorka akcji w Szczecinie.



- Pamiętamy o chorych w szpitalu, niesiemy im taką radość u śmiech. Z drugiej strony pokazujemy młodzieży i ludziom, którzy się angażują w tę akcję, że warto pamiętać o drugim człowieku. Uczymy empatii na druga osobę - mówi Błaszczyk.



W ramach akcji przygotowano 120 kartek dla pacjentów szpitala Zdroje. Pocztówki trafia także do podopiecznych Zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych.