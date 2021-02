Kołobrzeg przygotowuje się do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Chociaż poprzednią edycję budżetu obywatelskiego Kołobrzeg rozstrzygnął w grudniu, to już teraz władze miasta rozpoczynają przygotowania do kolejnej, piątej odsłony konkursu.

W czwartek ogłoszono, że do dyspozycji kołobrzeżan przeznaczona zostanie niezmiennie kwota 1 miliona złotych z podziałem na dwie kategorie: ogólnomiejską i osiedlową. W pierwszej z nich do wydania jest 400 tysięcy złotych, natomiast w drugiej 600 tys. zł.



Koordynator budżetu obywatelskiego Joanna Pawlak tłumaczy, kto może złożyć projekt w konkursie. - Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, to zgłaszają to wszyscy mieszkańcy, jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to tylko i wyłącznie mieszkańcy osiedla, którego to dotyczy. Nie mamy ograniczeń wiekowych, mogą zgłaszać i udzielać poparcia też osoby niepełnoletnie. Tutaj jednak jest oczywiście wymagana zgoda opiekuna.



Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 marca, więc poza ich opracowaniem mieszkańcy mają jeszcze czas na zebranie podpisów poparcia.



Milena Derlikiewicz, współautorka projektu dotyczącego ptasich bufetów, które zostały zrealizowane, w ramach poprzedniej edycji konkursu, zachęca do składania projektów.



- Wypełnianie wniosku zajmuje naprawdę niewiele czasu, a jak ktoś ma pomysłów w głowie, to wystarczy po prostu wycenić to, co sobie zaplanował, jeżeli mieszkańcom się spodoba to będą głosy - przekonuje Derlikiewicz.



Swoje wnioski będzie można dostarczać osobiście do biura podawczego urzędu miasta, ale także poprzez stronę internetową bo.kolobrzeg.pl. Następnie urzędnicy będą mieli kilka tygodni na ich weryfikację. Samo głosowanie zaplanowano na czerwiec, a zwycięskie projekty powinniśmy poznać w lipcu.