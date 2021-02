W gazoporcie w Świnoujściu powstanie nowy zbiornik [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika w terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu podpisał w czwartek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. To kolejny etap rozbudowy gazoportu.

Nowy zbiornik będzie miał 180 tysięcy metrów sześciennych. Kolejne inwestycje w gazoporcie pozwolą eksportować gaz skroplony w basenie Morza Bałtyckiego - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Będą zwiększone możliwości dalszej redystrybucji gazu, bunkrowania jego na statki. Można wyrazić tylko zadowolenie, że tak ważna dla Polski inwestycja jest umiejscowiona na Pomorzu Zachodnim - mówił Dobrzyński.



Z ekonomicznego punktu widzenia, budowa gazoportu przerosła założenia - stwierdził Tomasz Stępień, prezes Polskiego LNG.



- Terminal LNG w Świnoujściu komercyjnie działa już piaty rok. To było dobre pięć lat. W tym czasie nasi pracownicy rozładowali 115 statków, dużych gazowców, które od pewnego czasu są stałym elementem krajobrazu w Świnoujściu - mówił Stępień.



Wojewoda Zbigniew Bogucki przypomniał, komu zawdzięczamy powstanie gazoportu.



- Myślę, że warto o tym przy tej okazji pamiętać, że gdyby nie pan prezydent Kaczyński, to najprawdopodobniej tego terminalu by nie było. Tej polskiej myśli i dywersyfikacji dostaw gazu, a więc bezpieczeństwa dla Polski - mówił Bogucki.



Wykonawca kolejnego zbiornika został już wybrany. Obiekt powstanie obok dwóch istniejących zbiorników na LNG.