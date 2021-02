Kapłan ze Szczecina współautorem książki o Afryce

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

"Fasola, kukurydza i Hakuna Matata, czyli jak pokochałem Afrykę". Książka, której współautorem jest kapłan z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej będzie miała premierę w niedzielę.

Ks. dr Paweł Płaczek jest m.in. dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej archidiecezji i uczestnikiem wypraw do Kenii i na Madagaskar. Wraz z księdzem Mariuszem Skakujem z diecezji zamojsko-lubaczowskiej opisują 34 historie z misji, jakie odbyli w ostatnich latach.



Ks. dr Paweł Płaczek tłumaczy tytuł publikacji.



- Samo słowo fasola i kukurydza to są te właśnie produkty, które najczęściej kupujemy, aby wzmocnić od strony pokarmu nasze misji w Kenii i na Madagaskarze. A słowo Hakuna Matata jest bardzo często powtarzanym słowem, które oznacza "nie martw się, wszystko będzie dobrze". To wyrażenie wypływa zawsze ze strony naszych odbiorców i motywuje nas do tego, że pokazuje realność i podejście do codzienności - powiedział ks. dr Płaczek.



Ks. Mariusz Skakuj mówi z kolei o tym, jaki cel przyświecał autorom książki. - Ktoś woli poczytać opracowanie naukowe na temat misji, ktoś woli poczytać artykuł o luźniejszym charakterze, a ktoś woli wziąć krótszą historię do ręki, która jest historią życia konkretnej osoby. Taki był cel, pomysł i początek, inspiracja powstania tej książki, którą chcemy przekazać czytelnikom i zachęcić do zaangażowania misyjnego - dodaje ks. Skakuj.



Książka jest bogato ilustrowana fotografiami z misji.



Do tej pory Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej m.in. zapewniły stypendia na naukę dla ponad 600 uczniów z Kenii, wyposażyły szkołę w Kenii, wybudowały kościół i szkołę na Madagaskarze.