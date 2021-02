Strażacy-ochotnicy zachęcają do pomocy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bohaterowie z Krzywina szukają chętnych do pomocy. Strażacy-ochotnicy potrzebują rąk do pracy przy odśnieżaniu Gminy Widuchowa.

Każdej nocy wyjeżdżają na ulice regionu i pomagają kierowcom, którzy rano podróżują do pracy. Korzystają przy tym z 30-letniej ciężarówki z pługiem. Naczelnik OSP w Krzywinie Adam Wypchło zachęca do wstępowania do jednostki.



- Jesteśmy grupą zwartą i gotową do pracy. Nie poddajemy się. Zachęcamy do tego, żeby młodzież, może trochę starsi zaangażowali się. Fajna misja i praca w czynie społecznym - mówi Wypchło.



Więcej informacji na temat jednostki oraz prowadzonej rekrutacji znajdziecie na Facebooku OSP w Krzywinie.