Strażacy uratowali uwięzionego na rzece psa [ZDJĘCIA]

Zamarznięte akweny wodne mogą być przyczyną problemów – przekonali się o tym właściciele psa z podkołobrzeskiego Zieleniewa.

Zwierzak wbiegł na częściowo pokrytą lodem rzekę Parsęta i nie potrafił samodzielnie wrócić na ląd. Na miejsce wezwano straż pożarną.Jak mówi rzecznik kołobrzeskiej komendy kapitan Krzysztof Azierski, chociaż pies był wystraszony, to udało się go bezpiecznie przetransportować do właścicieli.- Nie reagował na polecenia właścicieli. Nie chciał wrócić, właściciele zauważyli, że gdzieś tam pojawia się woda, zaalarmowali więc straż pożarną. Podejmując takie działania ratownicy zachowują wszelkiego rodzaju środki zabezpieczające siebie - skafandry, sanie lodowe, odpowiedni sprzęt - dodaje Azierski.Strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na lód. Pomimo panujących mrozów pokrywa lodowa może być cienka i stanowić zagrożenie. W podobnych sytuacjach radzą wezwanie specjalistycznej pomocy.