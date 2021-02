Kaloryfery nadal zimne. SEC zapowiada zwroty kosztów

Będzie zwrot kosztów dla klientów Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - zapowiada prezes SEC Mariusz Majkut.

To efekty awarii w Elektrociepłowni Pomorzany, która dotyka mieszkańców lewobrzeżnej części miasta od niedzieli. Kaloryfery są letnie bądź zimne - tak mówią szczecinianie.Prezes SEC Mariusz Majkut podkreśla, że kwestią zwrotów SEC zajmie się po całkowitym zażegnaniu kryzysu ciepłowniczego.- Prawo energetyczne dosyć jasno określa sposób udzielania i wysokość bonifikat. Wszyscy klienci dotknęli tak długą awarią otrzymają odpowiednie bonifikaty. Taka sama sytuacja wiąże Szczecińską Energetykę Cieplną i PGE, więc takie same bonifikaty również my otrzymamy. Natomiast umowa, jaka wiąże PGE i SEC umożliwia rozszerzenie w zakresie odpowiedzialności finansowej za tego typu awarie - dodaje Majkut.Tymczasem Elektrociepłownia Pomorzany dostarcza do systemu ciepłowniczego wodę o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Energetycy przywracają drugi blok ciepłowniczy do pracy. Próby rozruchu odbędą się jeszcze w czwartek.