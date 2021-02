Pomysł Międzyzdrojów na turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Międzyzdroje mają plan, jak przyciągnąć w sezonie rodziny z dziećmi.

Między hotelem Amber Baltic, a nowym kompleksem zieleni powstanie plenerowa scena, która ma słynąć z niebiletowanych atrakcji - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - Chcemy, żeby w weekendy był zespół muzyczny. Chcemy, żeby odbywały się tam teatry plenerowe, aby to było miejsce do występów teatrów dziecięcych, do czytania bajek, do różnego rodzaju animacji skierowanych do dzieci, do koncertów muzyki klasycznej, do koncertów muzyki filmowej. Bardzo bogaty program przygotowujemy na ten sezon, skierowany do polskiej rodziny.



Na budowę sceny oraz zapewnienie atrakcji na cały sezon miasto planuje w tym roku wydać co najmniej 350 tysięcy złotych.