Wielokrotnie nagradzany film po raz pierwszy w Kinie Zamek [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dokument "Lekcja miłości" Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei został pokazany w piątek w Kinie Zamek, po raz pierwszy oficjalnie w Szczecinie.

Film wielokrotnie nagradzany na festiwalach w Polsce i na świecie, powstał przy wsparciu Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".



Po piątkowym wieczornym pokazie twórczynie spotkały się z widzami. A publiczność wychodziła z kina zadowolona.



- Podobał się. Mi także bardzo się podobał. Trzeci raz go widziałam. Super - mówili widzowie po zakończonym seansie.



Zadowolenia ze spotkania nie kryła też reżyserka Małgorzata Goliszewska. - Tyle czekamy, tyle osób nas ciągle pyta. To się należy filmowi. Film należy oglądać w kinie. I nasz film też na to zasługuje, a przede wszystkim publiczność zasługuje na to, żeby się spotkać z bohaterką. To jest święto dla nas - przyznała Goliszewska.



Do kina wchodzi zaledwie połowa publiczności na pokaz i spotkanie, dlatego zaplanowano kolejne już w sobotę o 14.