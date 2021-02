Berlin: powołano ekspertów do prac nad pomnikiem polskich ofiar wojny

Fot. pixabay.com / Michael_Luenen (CC0 domena publiczna)

Jak poinformował niemiecki MSZ tworzona jest "Komisja Ekspertów", która ma - w najbliższych miesiącach - przedstawić projekt utworzenia w Berlinie miejsca pamięci o polskich ofiarach II wojny światowej.

W rozmowie z Radiem Szczecin, zastępca dyrektora muzeum "Powstania Warszawskiego" w Warszawie Paweł Ukielski potwierdził, że dyrektor muzeum Jan Ołdakowski został przez niemiecką stronę zaproszony do prac w tej komisji.



W skład komisji wejdzie czterech polskich ekspertów: z Muzeum Powstania Warszawskiego, z fundacji Auschwitz-Birkenau i z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwunastu niemieckich ekspertów.



Szefem Komisji będzie były ambasador Niemiec w Warszawie Rolf Nikel. Pierwsza wideokonferencja komisji z udziałem części polskich ekspertów, odbyła się 10 lutego.



Jak powiedział Paweł Ukielski, podczas tej konferencji nie ustalono żadnych konkretów, ani co do formy upamiętniania ofiar, ani co do jego lokalizacji. Następna dyskusja na temat ewentualnego pomnika odbędzie się 25 lutego. Weźmie w niej udział m.in. Rolf Nikel.



Paweł Ukielski nie ukrywa, że ma nadzieję, że po wiele latach wreszcie dojdzie do budowy pomnika dla polskich ofiar drugiej wojny światowej.



"Z całą pewnością nie powinno być to miejsce w żaden sposób łączone z innymi ofiarami drugiej wojny światowej. Polacy ginęli w czasie wojny z rąk niemieckich dlatego, że byli Polakami. Wydaje mi się, że wszystkie próby jakiegoś "ponownego pozbawiania" ich tego wyróżnika w imię którego ginęli, byłoby co najmniej niestosowne" - powiedział nam Paweł Ukielski i dodał, że jest szansa aby Polska powiększyła liczbę swoich ekspertów w komisji.