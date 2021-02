"To żywa historia Polski". Rocznica powstania Armii Krajowej

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

79 lat temu powstała Armia Krajowa. Wtedy przemianowano Związek Walki Zbrojnej w AK.

W niedzielę o godzinie 11 zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Na chwałę Armii Krajowej, który znajduje się na Cmentarzu Centralnym - mówi Tadeusz Kawecki ze szczecińskiego okręgu Światowego Związku Armii Krajowej. - To jest przecież żywa historia Polski, która mimo że ci AK-owcy "czwórkami do nieba idą", to pamięć o nich pozostanie wieczna. Moim skromnym wkładem jest to, żeby utrwalić pamięć o Armii Krajowej i przekazywać następnym pokoleniom.



Niedzielne obchody organizuje Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Szczecin, Instytut Pamięci Narodowej i 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.