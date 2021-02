Hotele otwarte. "Spodziewaliśmy się większego obłożenia" [ZDJĘCIA]

Walentynki, piękna pogoda i co najważniejsze - pierwszy weekend, kiedy po długiej przerwie spowodowanej pandemią - hotele mogą znowu przyjmować gości.

Wielu turystów skorzystało z tej możliwości i jak tylko ogłoszono poluzowanie obostrzeń zarezerwowali noclegi na ten weekend. W Międzyzdrojach nie było żadnego problemu ze znalezieniem wolnych miejsc.- Jak się pojawiła informacja, to już w tym dniu załatwiliśmy sobie. Nie, nie było problemu - mówi jeden z przyjezdnych.Sami międzyzdrojscy hotelarze, choć szczęśliwi, że pracują, to mówią wprost, że spodziewali się większego zainteresowania.- W końcu to wszystko się też rusza, no bo ile można też, że tak powiem w takim zawieszeniu żyć. - Rezerwacje zaczęły wpływać, natomiast nie w takiej ilości, w jakiej się spodziewaliśmy. Goście byli zainteresowani tylko najbliższym weekendem. My się otworzyliśmy tylko na dwa dni. Zobaczymy, nasze otwarcie będzie uzależnione od tego, jakie będzie planowane obłożenie - mówią hotelarze.Hotele mogą przyjmować gości od 12 lutego, ale w reżimie sanitarnym. Może działać tylko połowa miejsc, hotelowe restauracje serwują jedzenie tylko do pokojów.