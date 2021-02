Patron Walentynek – kim naprawdę był?

Dla jednych Walentynki - dla innych Dzień Świętego Walentego. Ale dlaczego 14 lutego i kim był święty Walenty oraz ilu ich było...

Legenda głosi, ze Walenty, biskup Rzymu udzielał potajemnych ślubów - których to cesarz rzymski zabronił, po to by młodzi mężczyzn brali udział w wojnach - a jego zdaniem legioniści bez ślubu byli najlepszymi wojownikami. Gdy poczynania św. Walentego wyszły na jaw, trafił do aresztu.W więzieniu św. Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika. Zanim zginał - 14 lutego 269 roku - wysłał ukochanej list, w którym napisał: "od twojego Walentego".Na przestrzeni historii jednak, postać kapłana Walentego zmieszała się z innym świętym Walentym, również męczennikiem. Badacze nie są zgodni, co do tego czy przypadkiem nie chodzi o jedną i tę sama osobę.W 197 r. został on biskupem w Umbrii, jako pierwszy, pobłogosławił związek małżeński poganina i chrześcijanki. A do wiernych wysyłał listy, w których pisał o miłości do Chrystusa. Z tego powodu że nie chciał przestać nawracać pogan, zabito go.Dziś to właśnie ten Walenty jest bardziej znany i to do jego grobu w katedrze w Terni ściągają pielgrzymi. Na relikwiarzu z jego szczątkami znajduje się napis: „Święty Walenty, patron miłości”.Często mówi się też o Walentym jako patronie epileptyków. W rzeczywistości jednak chodzi o trzeciego świętego. Ten Walenty żył w V w. w Recji i ponoć umiał uzdrawiać chorych.Popularne Walentynki w Kościele Katolickim to Dzień św. Walentego. Wprowadził go papież Gelazjusz I w 496 roku.14 lutego w kościołach odprawia się wspomnienie liturgiczne św. Walentego.