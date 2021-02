SEC ponownie uruchamia rezerwy ciepła

W sobotę PGE poinformowała, że usterka została usunięta i blok ciepłowniczy będzie przywracany do pełnej mocy. W tej sytuacji swoje rezerwowe źródło ciepła wyłączyła miejska spółka SEC.

Teraz jednak okazało się, że przedwcześnie. Elektrociepłownia Pomorzany wciąż nie jest w stanie zapewnić tyle ciepła, ile jest potrzebne - mówi rzeczniczka prasowa SEC-u, Danuta Misztal.- Nośnik ciepła, czyli to, co wyprodukowała PGE w swoich elektrociepłowniach, nie ma wystarczających parametrów czynnika grzewczego, czyli temperatury. W związku z tym postanowiliśmy ponownie uruchomić Ciepłownię Rejonową Marlicza - tłumaczy Misztal.Blok musi być przywracany do pracy powoli - odpowiada rzeczniczka prasowa PGE, Sandra Apanasionek. Dodaje także, że niedobory ciepła z Pomorzan mogłaby zrekompensować Elektrociepłownia Szczecin.- Warto tu podkreślić, że nasza druga Elektrociepłownia Szczecin pracuje obecnie na 3/4 dostępnej mocy. Tu jesteśmy w pełnej gotowości do pracy ze 100 proc. dostępnej mocy. Jednak sieć ciepłownicza nie jest w stanie przekierować tego ciepła w rejony Pomorzan - wyjaśnia Apanasionek.W wyniku awarii bez ciepła pozostawało około 30 tysięcy mieszkańców miasta.