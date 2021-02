Szczecińscy naukowcy szukają nowych mutacji koronawirusa

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Lekarze ze szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie prowadzą badania nad wykryciem mutacji koronawirusa. Takie przypadki wykryto już w innych krajach świata.

Badania to jeden z etapów ewentualnego przygotowania się na trzecia falę zachorowań.

Pierwsze próbki zostały już pobrane, wyniki znane będą na początku tego tygodnia. Do tej pory nie wykryto u pacjentów z regionu nowych mutacji, ale to się na pewno zmieni - mówi prof. Miłosz Parczewski.



- Część krajów ma nowe warianty, które bardziej aktywnie łączą się z receptorami ludzkimi, czyli są jakby silniejsze pod względem zakaźności. Wirus zapewne też się u nas zoptymalizuje, czyli będziemy mieli te zmutowane wirusy. W tej chwili jest to poniżej jednego procenta, ale to się może zmienić - wyjaśnia Parczewski.



Projekt finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.