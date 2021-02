Lodołamacze na Dąbiu. Zaczyna się kruszenie lodów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się przygotowania do lodołamania w Szczecinie. W poniedziałek dwie pierwsze jednostki wypłynęły na jezioro Dąbie.

Sprawdzą lód i zrobią tak zwaną rynnę, która we wtorek będzie poszerzana. - Wtedy bowiem do akcji włączy się siedem lodołamaczy, a w środę przypłyną też jednostki z Niemiec - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. - Po to najpierw płyniemy na jezioro Dąbie, żeby zobaczyć, jak ten lód wygląda, bo mamy na bieżąco prowadzone obserwacje dokonywane z drona. Chcemy zobaczyć, jak wygląda lód, kiedy jest obserwowany z pokładu jednostki.



Lodołamanie wreszcie jest możliwe, ponieważ od wtorku temperatury mają być już dodatnie.