Ścigaj krytykuje działania opozycji i pomysły PO

Polska potrzebuje realnych zmian, a nie reklamy Platformy Obywatelskiej: wybierzcie nas, bo jesteśmy fajniejsi - mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" posłanka niezrzeszona Agnieszka Ścigaj.

Wywodząca się z ruchu Kukiza polityk, krytykowała działania opozycji i pomysły Platformy Obywatelskiej powoływania "Koalicji 276", czyli zbudowania większości do odrzucania weta prezydenta.- Wysłuchałam wielu postulatów, które zgłaszała Platforma Obywatelska. One dla mnie głównie sprowadzają się do tego "wybierzcie nas, bo będziemy fajniejsi". Nie jest to zmiana, której oczekiwałabym w Polsce. Oczekiwałabym konstruktywnych rozwiązań problemów, które się nawarstwiły od lat. Zmiana dla Polski to nie jest tylko zmiana raz na osiem lat jednych na drugich, ale to jest zmiana pewnych mechanizmów i systemów, które powodują, że nawet jak dobrzy ludzie trafią do polityki, to ten system niestety ich psuje - podkreślała Ścigaj.Posłanka Agnieszka Ścigaj nie wróży powodzenia "Koalicji 276", bo skupia się "na interesach partii politycznych, a nie obywateli". Jak mówiła, "z telewizji dowiedziała się, że ma być częścią jakiejś siły, która miałaby utworzyć rząd w Polsce".