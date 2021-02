Floating Arena znowu zaprasza

Największa w Szczecinie pływalnia - Floating Arena - od czwartku będzie otwarta dla wszystkich szczecinian.

W piątek weszło w życie rządowe rozporządzenie, które umożliwiło otwarcie basenów. Czynne są już obiekty w Stargardzie, Gryfinie czy Świnoujściu, jednak te należące do Szczecińskiego Domu Sportu nadal są zamknięte.Musieliśmy m.in. ustalić grafik, który określiłby, kiedy z obiektu będą mogły korzystać firmy czy kluby, a kiedy klienci indywidualni - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta.- Mamy tutaj około 50 podmiotów, które prowadzą zajęcia na tych basenach. To wiąże się z tym, że do każdej z tych firm należy zadzwonić i ustalić, czy są zainteresowani, w jakim zakresie. Trzeba później wszystko to spiąć - tłumaczył Sadowski.Na korytarzach i w szatniach będzie obowiązywać reżim sanitarny, trzeba będzie m.in. nosić maseczki. Z kolei na samych torach będą standardowe - a nie "covidowe" - ograniczenia.- Na jednym torze Floating Areny może być - w tym samym momencie - 15 użytkowników, natomiast na basenie 28-metrowym - ośmiu użytkowników - dodawał Sadowski.By ograniczyć kontakty między użytkownikami wprowadzone będą stałe godziny wejścia. Informacja o dostępności basenu będzie podana w środę na stronie internetowej obiektu.