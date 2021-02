Stargardzki basen też czeka na chętnych

Pływalnia od poniedziałku ponownie jest otwarta. Można skorzystać ze standardowego wejścia, ale też specjalnych zajęć - jak na przykład aqua aerobik.

Basen przy Szkole Podstawowej numer pięć dla mieszkańców otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 18:30 i w weekendy.Teraz też osoby, które miały karnety, a do tej pory ich nie wykorzystały z powodu zamknięcia pływalni - mogą to zrobić.Dokładne godziny otwarcia i poszczególnych zajęć, a także cennik można sprawdzić na stronie stargard.pl