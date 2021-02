Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Najnowszy na świecie gazowiec do przewozu LNG Minerva Psara wpłynie we wtorek do Świnoujścia. Statek przywiezie 173 tysiące metrów sześciennych gazu skroplonego z terminalu położonego niedaleko Savannah w Stanach Zjednoczonych.

Gazowiec należy do greckiego armatora. To jego pierwszy rejs z komercyjną dostawą gazu.