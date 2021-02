Będzie remont zaplecza chociwelskiego Piasta. "Trzeba to zmienić jak najszybciej" [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piast Chociwel doczeka się cywilizowanych warunków do treningów i rozgrywania meczów. Jest plan na budowę nowego zaplecza dla piłkarzy.

Chodzi o budynek, który znajduje się obok boiska i w którym obecnie są dwie szatnie - tłumaczy Stanisław Szymczak, burmistrz i zarazem były piłkarz Piasta.



- Tak zwany obiekt socjalny, ponieważ jestem piłkarzem i od urodzenia jestem związany z klubem Piast Chociwel, więc to co tam w tej chwili jest od wielu lat, to po prostu wstydzimy się tego i to trzeba zmienić jak najszybciej - przyznaje Szymczak.



W nowym budynku mają być m. in. cztery szatnie, sala konferencyjna i toalety dla niepełnosprawnych. Jest już projekt obiektu.



- Projekt jest w technologii kontenerowej, czyli technologia modułów kontenerowych, natomiast w tej chwili rozmawiamy z firmą Scanbet, aby wykorzystać to co ta firma robi, czyli tak zwana wielka płyta. Padła propozycja, żeby nazwać to tak górnolotnie "Scanbet Arena" - wyjaśnia burmistrz.



Miasto chce, aby inwestycja rozpoczęła się i zakończyła w tym roku.