Historyczny wagon po latach wrócił do Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Został wyprodukowany w 1961 roku i po latach wraca do Szczecina. To historyczny wagon tramwajowy, o którego ściągnięcie do miasta zabiegali członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Szczeciński wagon stał nieużywany w Warszawie przez wiele lat. Do czasu remontu - będzie on stacjonował w zajezdni autobusowej przy ulicy Struga. Finalnie zabytkowy wagon ma być atrakcją turystyczną miasta.





Początkowo wagon trafił do Warszawy. Po kilku latach, kiedy stolica odnawiała swój tabor, zużyty sprzęt trafiał do innych polskich miast.Ten konkretny model przyjechał wówczas do Szczecina - tłumaczy Piotr Rakowski z Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej.- Nasz wagon udało się zachować w oryginalnej wersji. Oczywiście wymaga remontu i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się go rozpocząć. To ostatni w Polsce tego typu tramwaj ze szczecińską historią. To wagon doczepny bez silnika, w większości trafiły na złom. Wagon tego typu, czyli 4ND, po odbudowie może kursować w składzie jako doczepa. W Szczecinie ten wagon był eksploatowany do 1997 roku - mówi Rakowski.