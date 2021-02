8 mln zł z SBO nadal zamrożone. Są pomysły, ale urzędnicy nie komentują

Fot. pixabay.com / andibreit (CC0 domena publiczna)

Radni apelują i wystosowują dezyderaty, mieszkańcy krytykują regulamin i realizację Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - a urzędnicy na razie nie komentują.

Chodzi o wydanie niewykorzystanych środków z dwóch ostatnich edycji SBO, zamiast tworzenia rezerwy i - ogólnie - większe otwarcie urzędników na mieszkańców.



Radosław Adamski był przewodniczącym zespołu odwoławczego SBO 2021:- Zespół, któremu przewodziłem, tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Mógł albo odrzucić wniosek obywatela, albo przekazać go do wydziału, który odrzucał go chwilę później - mówi Adamski.



Najwięcej kontrowersji wzbudza fakt, że w tegorocznej edycji w sumie zostało ponad 5 milionów złotych "rezerwy". Rok wcześniej - 3 mln zł.



Przecież na etapie zgłaszania projekty są weryfikowane ile mogą kosztować - mówił miejski aktywista Igor Podeszwik: - Miasto dokonuje ponownie tej weryfikacji i z góry zakłada, że dokonana na etapie przed rozpoczęciem głosowania, była dokonana błędnie - mówi Podeszwik.



Przewodniczący komisji inicjatyw społecznych radny Patryk Jaskulski przygotował dezyderat skierowany do prezydenta: - Żeby nie zabezpieczać łącznie 8 milionów w dwóch Budżetach Obywatelskich, tylko przeznaczyć je na realizację kolejnego zadania - mówi Jaskulski.



W obradach komisji uczestniczyła dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Nie komentowała treści propozycji przedstawionej przez radnych. Zapewniła, że jest otwarta i odpowiedź przygotuje "lada dzień", a dialog o zmianach w SBO jeszcze będzie się toczył.