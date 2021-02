Śledzik na stole to nasza tradycja [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nawet 100 kg śledzia sprzeda we wtorek tylko jeden sklep rybny w Szczecinie. Zwykle jest to 10 razy mniej.

Wszystko oczywiście dlatego, że dziś ostatki, czyli zapusty lub po prostu popularny śledzik. A więc koniec karnawału. Wiadomo co króluje na stołach.



Śledzik na stole to nasza tradycja - mówi Iwona Matuszewska, kierowniczka szczecińskiego sklepu rybnego "Seamor" z ponad 20-letnią tradycją.



- Na śledzika zapraszamy. Staramy się mieć zawsze dużo tego śledzia, ponieważ śledzik schodzi u nas bardzo ładnie. Mamy sałatkę śledziową francuską, staropolską, łowicką, ze śliweczką, wiejska, polska, kaszubska, rolmopsy. Dzisiaj sprzedamy na pewno ponad sto kilogramów. W zwykły dzień to 10-20 kg. To jest taka tradycja u nas w Polsce. Podczas pandemii ludzie będą w domu siedzieć, ale żeby na stole tradycyjnie ten śledzik stał - mówi Matuszewska.



- Trzy te śledzie po kaszubsku, sałatkę po łowicku i tę po żydowsku. - W ogóle nie lubię ryb, poza śledziem. - Dla mnie śledzik może być codziennie - mówią klientki.



W środę koniec zabaw. Środa Popielcowa oznacza początek 40-stodniowego zaciskania pasa, czyli początek Wielkiego Postu i oczekiwanie na Wielkanoc.