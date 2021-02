Kontrole na granicach przedłużone

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kontrole graniczne przedłużone minimum do końca lutego. Minister zdrowia Jens Spahn rekomenduje rządowi przedłużenie kontroli granicznych z obszarami, gdzie występuje mutacja koronawirusa do końca lutego.

Na razie przepisy te obowiązują przez dziesięć dni. W niedzielę Niemcy prawie całkowicie zamknęły granice z Czechami i Austrią. Jak dowiedziało się Radio Szczecin, rząd Meklemburgii Pomorza Przedniego nie planuje zamykania polsko-niemieckiej granicy. Przedstawiciele partii Zielonych zaapelowali do szefa MSW, aby wszelkie decyzje dotyczące niemieckich granic konsultował z innymi unijnymi krajami.



Katharina Brantner z partii Zielonych ostrzega rząd, aby nie zamykał granic bez konsultacji i bez porozumienia z innymi krajami. Jeżeli to zrobimy, to powtórzymy błędy z wiosny zeszłego roku, kiedy zamknięcie granicy niemiecko-polskiej spowodowało chaos komunikacyjny. Policja federalna potwierdza, że nadal na przejściach granicznych z Czechami i Austrią występują utrudnienia.



Szef MSW z Saksonii Roland Woeller poinformował, że niemieckie kontrole graniczne rozszerzono także na polsko-niemieckie przejścia graniczne w tak zwanym "Trójstyku". Powodem tego kroku jest wyłapanie osób, które bez wymaganych dokumentów próbują z Czech dostać się do Niemiec przez Polskę. Na te przejścia skierowano 400 niemieckich funkcjonariuszy.



Niemieckie fabryki produkujące samochody oraz inne zakłady przemysłowe ostrzegają, że ograniczenia na granicy z Austrią i Czechami spowodują braki na niemieckim rynku wielu części i podzespołów. Także handel zaczyna obawiać się o płynność dostaw towarów.