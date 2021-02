PGE: Rozruch Elektrociepłowni Pomorzany musi potrwać

Elektrociepłownia Pomorzany nadal nie działa z pełną mocą. Choć technicy Polskiej Grupy Energetycznej naprawili awarię w sobotę, blok ciepłowniczy nie produkuje tyle mocy, ile powinien.

Braki z Pomorzan musi w tej sytuacji nadrabiać rezerwowa Elektrociepłownia Marlicza, należąca do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE tłumaczy, że rozruch Elektrociepłowni Pomorzany musi potrwać. - To jest standardowy proces technologiczny, który po wyłączeniu jednostki na taki długi okres czasu, po prostu musi ten proces przejść dopóki nie podejdziemy z mocą Elektrociepłowni Pomorzany do poprzedniego poziomu sprzed wystąpienia zakłóceń - wyjaśnia Apanasionek.Awaria w należącej do PGE elektrociepłowni pozbawiła ciepła i ciepłej wody około 30 tysięcy mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina.