Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwa jachty chce kupić gmina Węgorzyno. Ma się na nich szkolić miejscowa młodzież.

Jachtowym projektem będzie zarządzać niedawno powołany Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Mówi dyrektor ośrodka Edward Arys.



- Te jachty to takie turystyczne, czyli "Omega", bez uprawnień. Mam pomysł taki, żeby też uczyć pływać, bo wiadomo - gmina Węgorzyno to 27 jezior. Najpierw będzie trzeba uczyć pływać dzieci i młodzież, a potem wypożyczać też - zapowiada Arys.



Gmina jest po pierwszych rozmowach z producentem i będzie szukać dofinansowania zewnętrznego na zakup jachtów. To koszt ok. 36 tysięcy złotych.