Będzie więcej "terytorialsów" w regionie

Fot. 14. ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OT

Kolejne bataliony Wojsk Obrony Terytorialnej powstaną w województwie. Polski rząd chce inwestować w tę jednostkę, ponieważ sprawdziła się w czasie pandemii. Przedstawiciele WOT potwierdzają, że jednostki w innych powiatowych miastach to kwestia czasu.

Marcin Górka, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podkreśla, że chętnych nie brakuje. Problemem jest oddalenie od jednostki.



- Niebawem chcemy utworzyć batalion w Trzebiatowie, docelowo mają być ich trzy - wyjaśnia Górka.



Szef sejmowej komisji obrony narodowej poseł PiS Michał Jach potwierdza, że trwają rozmowy na temat rozbudowy brygady.



- Możemy powiedzieć, że w perspektywie dwóch, trzech lat, o ile skończy się ta pandemia, to będziemy kolejny, trzeci, a być może, za parę lat, nawet czwarty batalion na terenie naszego województwa rozwijać, co byłoby naprawdę sukcesem - zapewnia Jach.



Obecnie funkcjonuje jeden batalion "terytorialsów" w regionie. Mieści się on w Choszcznie.

Dowództwo, sztab i kompania WOT znajdują się natomiast w Podjuchach w Szczecinie. Kolejny batalion powstaje właśnie w Trzebiatowie.