Znowu polecimy ze Szczecina do Krakowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 2 maja, na lotnisku w Goleniowie, wraca połączenie ze stolicą małopolski. To pierwszy etap odmrażania ruchu powietrznego.

Porty i przewoźnicy liczą na skuteczność szczepień przeciwko koronawirusowi. Tylko wtedy uda się wrócić do liczby połączeń sprzed lockdownu - tłumaczy Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy portu lotniczego Szczecin-Goleniów.



- Wzorem roku poprzedniego linia Ryanair zauważyła, że dużym, jak nie bardzo dużym, powodzeniem cieszą się połączenia krajowe, stąd też przywraca swoje połączenie, które jeszcze w zeszłym roku operowało. Samolot linii Ryanair latać będzie dwa razy w tygodniu - w czwartki i niedziele - informuje Domagalski.



Od kwietnia wrócą kolejne połączenia do Stavanger, Bergen, Oslo i Kopenhagi. Zrealizują je linie WizzAir i Norwegian. Z kolei od maja z lotniska w Goleniowie polecimy również do Liverpoolu i Dublina.