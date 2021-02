Nowe połączenia ze Stargardu do Starej Dąbrowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będą nowe połączenia autobusowe między Stargardem, a miejscowością Stara Dąbrowa. Dodatkowe kursy zostaną uruchomione już od 1 marca dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- Utworzenie kilkunastu połączeń było możliwe, dzięki dofinansowaniu trzech złotych do jednego wozokilometra - mówi wójt gminy Stara Dąbrowa Sylwia Kalmus-Samsel. - Gdyby nie było tego dofinansowania, nie byłoby tych kursów. Naszej gminy nie stać na to, żebyśmy wydawali takie środki na połączenia ze względu na to, że budżet gminy jest tak okrojony, że my mamy środki tylko na funkcjonowanie. Środki zewnętrzne, które pozyskujemy, to jest tylko możliwość rozwoju naszej gminy i nie wyobrażam sobie funkcjonowania tej gminy bez zewnętrznego wsparcia, za co jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję.



Rządowe wsparcie na utworzenie nowych połączeń między Stargardem, a miejscowością Stara Dąbrowa, to kwota prawie 270 tysięcy złotych.