Widuchowa promuje swoich rękodzielników [ZDJĘCIA]

Szyją, dziergają, malują, tworzą biżuterię i przedmioty codziennego użytku. Gmina Widuchowa od kilku tygodni w swoich mediach społecznościowych promuje lokalnych rękodzielników.

Jak mówią sami mieszkańcy, wielu do tej pory nie wiedziało, jakich ma zdolnych sąsiadów. Jedna z rękodzielniczek to miejscowa nauczycielka Agnieszka Sacawa, która tworzy m.in. makramy, ozdoby świąteczne czy ozdoby do włosów.- Swoją przygodę ze sztuką, bo tak mogę powiedzieć, zaczęłam od wykonywania najzwyklejszych kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Odnajduję w tym spokój i relaksuję się robiąc takie rzeczy - przyznaje pani Agnieszka.Barbara Szczawik, dyrektorka przedszkola w Widuchowej, specjalizuje się w technice sutaszu. Jest samoukiem, ale jej biżuteria zdobywa nagrody na konkursach. Ona sama podkreśla, że akcja gminy jest potrzebna.- Uważam, że to super sprawa, bo w takich małych miejscowościach jak nasze, ciężko się wybić - mówi Szczawik.Andrzej Stachura, wicewójt Widuchowej zachęca wszystkich, którzy coś tworzą, aby pokazali swoje prace. Wystarczy zgłosić się do urzędu.- Chcemy namówić mieszkańców, aby uwierzyli, że to, co robią jest naprawdę warte pokazania i zachęcamy ich do tego - powiedział Stachura.Prace rękodzielników można obejrzeć na Facebooku gminy Widuchowa