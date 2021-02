Władze Chociwla pozbędą się szpecących widok garaży [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blaszane garaże, które od lat szpecą teren między kościołem a jeziorem w Chociwlu, mają zniknąć.

Miasto ma nowy pomysł na wykorzystanie tego terenu - mówi Stanisław Szymczak, burmistrz Chociwla. Ma tu powstać miejsce do odpoczynku i rekreacji.



- Rewitalizacja terenu przy jeziorze i przy kościele, jest jakby takim priorytetem. Teren jest przepiękny, ale zaniedbany. W tej chwili rozmawiamy z projektantem na wykonanie takiego projektu. Będziemy starać się to realizować - mówi Szymczak.



Osoby, które mają garaże nad jeziorem, dostaną możliwość przeniesienia ich w nowe miejsce, na przeciw miejscowej szkoły, gdzie powstaną 43 garaże.



- Mamy teren, gdzie będą wydzielone miejsca i zostaną wybudowane garaże. Ci wszyscy, którzy dzierżawią teren pod garaże przy jeziorze i kościele, dostaną taką możliwość, ponieważ to trzeba przenieść - mówi burmistrz Chociwla.



Miasto chce, aby architekt wykonał dwie propozycje na rewitalizację terenu nad jeziorem. Będą one konsultowane z mieszkańcami.