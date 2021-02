Pogłębianie toru wodnego przerwane. Wszystko przez lód

Pogłębiarki popłynęły do portu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prace przy pogłębianiu toru wodnego przerwane z powodu zalodzenia Zalewu Szczecińskiego. Pogłębiarki popłynęły do portu.

Przerwa nie wpłynie na termin zakończenia inwestycji, gdyż jeszcze przed mrozami wykonano więcej prac niż przewidywał harmonogram - mówi Paweł Szumny z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Było duże utrudnienie do pracy dla pogłębiarek, może nie dla samych pogłębiarek, co dla rur znajdujących się na Zalewie Szczecińskim, ponieważ obrosły one lodem. Przy niskich temperaturach nie można prowadzić prac związanych z kruszeniem lodu. Pogłębiarki mają teraz krótki postój techniczny związany ze złymi warunkami pogodowymi. Myślę, że to okres 2-3 tygodni przestoju. W tej chwili pogłębiarki są w Świnoujściu.



Główne prace pogłębiarskie na torze wodnym mają być zakończone do końca sierpnia. Tor wodny jest pogłębiany do 12,5 metra. Ma to umożliwić wpływanie do Szczecina większych statków niż dotychczas.