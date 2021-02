Kierowcy muszą uważać przy wjeździe do centrum Szczecina

Nieco inaczej od rana kierowcy wjeżdżają do centrum Szczecina Trasą Zamkową. Całkowicie zamknięty dla ruchu został odcinek od Placu Hołdu Pruskiego do Placu Żołnierza Polskiego.

Kierowcy mogą skręcić jedynie w ulicę Matejki.- Utrudnienia w tej części miasta związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowiska tramwajowego - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Prace są bardzo duże. Najpierw trzeba zdemontować całe torowisko, całą infrastrukturę, wybudować całą sieć podziemną, potem znów torowisko i dopiero znów będzie można oddać do użytku kolejne odcinki. Na pewno wykonawca będzie starał się robić to tak, żeby uciążliwości dla kierowców były jak najmniejsze i żeby jak najszybciej można było dopuszczać ruch na poszczególnych etapach. Natomiast na ten moment za wcześnie, żeby mówić o tym, kiedy to nastąpi.Czasowe zamknięcie okolic Placu Żołnierza Polskiego dotyczy tylko wjazdu do centrum Szczecina. Wyjazd odbywa się bez przeszkód.