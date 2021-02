"Przekonałem się, co jest ważne w życiu". Szczeciński himalaista napisał książkę

W przerwie między wytyczaniem szlaków na największych skalnych urwiskach świata... pisze książki.

Jeden z najbardziej znanych wspinaczy wielkościanowych - Marcin "Yeti" Tomaszewski ze Szczecina - napisał kolejną. Książka nosi tytuł "Tato", bo oprócz tego że jest alpinistą, to jest też ojcem. I właśnie to opowieść o odpowiedzialności za rodzinę.To, co oczywiste - jest to książka o wspinaczce - cel Nepal, Himalaje, siedmiotysięcznik Jannu. Ale przede wszystkim jest to książka o umiejętności stawiania granic. Umiejętności odpuszczenia, powiedzenia sobie "stop" w trakcie wspinaczki, gdy zachodzi ryzyko utraty życia - tłumaczy Marcin Tomaszewski, ojciec trójki dzieci.- Choć tej umiejętności musiałem się uczyć - dodaje. - To był proces, który miał swoją kulminację w jednym momencie. Kluczowym. W Patagonii wpadłem do szczeliny lodowej i przez 20 minut byłem praktycznie pewny, że nikt nie wyciągnie mnie z tej szczeliny. Na szczęście mój partner Tom Ballard (brytyjski alpinista Tom Ballard zginął w wieku 30 lat, na Nanga Parbat w trakcie próby zimowego wejścia na szczyt - przyp.red.) wyciągnął mnie, przypadkiem się obejrzał i dzięki temu wydarzeniu przekonałem się, co jest ważne w życiu. Miłość i rodzina.To nie znaczy, że "Yeti" założył kapcie. - Wspinaczka jest wpisana w mój kod DNA, zawsze będę się wspinał, w pewnym sensie ryzykował. Możemy uprawiać te sporty, ale powinniśmy znaleźć złoty środek, balans pomiędzy ryzykiem, a kapciami, żeby nie zatracić siebie - przekonuje Tomaszewski.Książka niedawno trafiła na księgarniane półki. Grafiki do książki stworzyła córka Tomaszewskiego."Yeti" za pół roku wyrusza na samotną wyprawę na Grenlandię, by na dziewiczej ścianie wytyczyć szlak.