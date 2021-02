Radni zmniejszyli diety o połowę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni gminy Kołobrzeg tymczasowo zmniejszyli swoje diety o połowę. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji rady gminy.

Przez pół roku będą otrzymywać po 500 lub 550 złotych. Jest to efekt kiepskiej sytuacji finansowej gminy z powodu pandemii COVID-19. Radny Tomasz Królikowski tłumaczy, na co zostaną wydane zaoszczędzone pieniądze.



- Chcieliśmy przydzielić stypendia dla młodzieży. W związku z tym, że brakowało nam młodzieży, to chcieliśmy tą uchwałą przeznaczyć te zaoszczędzone pieniądze na stypendia dla młodzieży. Akurat te sześć miesięcy wystarczyłoby na wypłacenie stypendiów - powiedział Królikowski.



Dzięki tej uchwale, ze stypendiów będzie mogło skorzystać blisko 60 osób. Wypłaty pieniędzy powinny rozpocząć się w marcu. Gmina Kołobrzeg to odrębny od miasta samorząd, który terytorialnie obejmuje sąsiednie miejscowości, jak Dźwirzyno, Grzybowo czy Budzistowo.