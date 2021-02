Prestiżowe wyróżnienie dla statku Urzędu Morskiego w Szczecinie

Należący do Urzędu Morskiego w Szczecinie statek Planeta I został uznany za najlepszą jednostkę wielozadaniową roku 2020.

Takie same wyróżnienie otrzymała bliźniacza jednostka Zodiak II, która należy do Urzędu Morskiego w Gdyni. Nagrodę przyznało pismo Baird Maritime - mówi Paweł Szumny, dyrektor do spraw technicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie. - Z informacji, które otrzymałem od użytkowników, jest oceniana bardzo wysoko. Jako nowoczesna jednostka, czego dowodem jest otrzymana nagroda przez stowarzyszenie jako najlepszej jednostki wielozadaniowej na świecie w 2020 roku. W podobnym tonie wypowiedzi płyną od naszych kolegów z Gdyni, którzy użytkują jednostkę Zodiak.Planeta I pływa już trzy miesiące, w tym czasie m.in. brała udział w akcji lodołamania na torze wodnym na Zalewie Szczecińskim.- Jest to jednostka wielozadaniowa, wykonuje pracę związaną z wymianą oznakowania nawigacyjnego w torze wodnym na stalowe. Bardzo dobrze się sprawdza w tej roli. Do tego prowadzi akcje lodołamania na Zalewie Szczecińskim i na głównym torze wodnym. Z tego zadania wywiąże się też bardzo dobrze - zapewnia Szumny.Oba statki wybudowała Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding. Powstały w ramach programu Nostra Maris, który prowadził szczeciński Urząd Morski. Jednostki zastąpiły statki wybudowane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.