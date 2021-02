Są nowe punkty do testowania, polski prawnik wycofuje pozew

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Władze Meklemburgii Pomorza Przedniego postanowiły utworzyć dwa nowe punkty testowe na polsko-niemieckiej granicy. W związku z tym, polski prawnik Rafał Malujda mieszkający w Löcknitz, wycofał pozew sądowy, w którym zarzucał niemieckim władzom, że zmuszając osoby przekraczające granicę do płatnych testów na koronawirusa - łamią unijne traktaty.

Nowe punkty ułatwią osobom dojeżdżającym do pracy dostęp do testów i jednocześnie zapewnią lepszą ochronę zdrowia w powiecie Vorpommern-Greifswald.



Główna specjalistka z Biura ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina Kamila Steinka poinformowała Radio Szczecin, że władze landowe wyraziły zadowolenie, z tego, iż polski prawnik wycofał skargę przeciwko obowiązkowi wykonywania testów wynikających z przepisów dotyczących kwarantanny. "Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia" – powiedział Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrick Dahlemann. Dwa nowe punkty do przeprowadzania testów antygenowych powstaną na przejściach granicznych w Lubieszynie i w Świnoujściu. Koszt testu nie przekroczy dziesięciu euro dla pracowników przygranicznych oraz dwudziestu euro dla pozostałych osób.



Z podpisanej przez władze Meklemburgii Pomorza Przedniego i Rafała Malujda ugody wynika, że władze landowe zwrócą się do rządu federalnego z prośbą o finansowanie testów antygenowych przez rząd federalny. Jak nas poinformowała Kamila Steinka w przyszłości polska społeczność Pomorza Przedniego także będzie miała swoich przedstawicieli w organie doradczym biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina.