Latami gnębił psychicznie i fizycznie babcię, rodziców i brata. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Goleniowa.

25-latek, zwykle pod wpływem alkoholu, znęcał się nad rodziną przez pięć lat, do 2020 roku. Wyzywał, szarpał i popychał oraz groził, że zabije swoich bliskich. Rodzina powiadomiła służby. Trafił do aresztu tymczasowego.



Podejrzany nie był wcześniej karany. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu od 6 miesięcy do lat 8 więzienia.