W gminie Chociwel powstaną nowe drogi [ZDJĘCIA]

Nowe drogi powstaną w gminie Chociwel. Jest też plan na ścieżkę pieszo-rowerową, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi pod Chociwlem.

W pierwszej kolejności nowych dróg doczekają się mieszkańcy trzech wsi - mówi Stanisław Szymczak, burmistrz gminy Chociwel.



- W tej chwili jesteśmy po przetargach na drogi gminne w miejscowościach Starzycach, Kanii i Kamiennym Moście. To są drogi, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie w tych sołectwach - mówi Szymczak.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycje mają być gotowe do końca czerwca. Jedna z kluczowych to droga w Kamiennym Moście.



- Ta droga prowadzi bezpośrednio do jeziora. Zamysł jest również taki, aby poprowadzić ją dalej, taką ścieżką pieszo-rowerową i połączyć z miejscowością Lublino. Będzie to pierwsza część takiej pętli pieszo-rowerowej - mówi burmistrz gminy Chociwel.



Istotnym elementem pętli ma być budowa 400-metrowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 20, przy wyjeździe z Lublina w kierunku Węgorzyna. To kluczowe ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy tą drogą - obok wyjeżdżających w tym miejscu zza zakrętu pędzących aut dojeżdżają do szkoły czy pracy.