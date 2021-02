Jaka przyszłość czeka Zjednoczoną Prawicę? Spór na antenie

O przyszłości Zjednoczonej Prawicy dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" na antenie Radia Szczecin.

Radny z Solidarnej Polski w szczecińskiej Radzie Miasta - Dariusz Matecki zapewniał, że koalicja - pomimo pewnych tarć - nie upadnie.- Będzie zgoda, bo głównym punktem, który scala wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy, czyli: PiS, Porozumienie i Solidarną Polskę jest to, aby do władzy nie wrócili ludzie, którzy ten kraj wyprzedawali - tłumaczył Matecki.Poseł PiS Michał Jach dodawał, że Prawo i Sprawiedliwość jest głównym koalicjantem i zarówno Porozumienie, jak i Solidarna Polska powinny to zaakceptować.- Realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości, które Prawo i Sprawiedliwość praktycznie samo przygotowywało, uwzględniamy również różne akceptowalne pomysły naszych koalicjantów i mam nadzieję, że wśród koalicjantów zwycięży rozsądek - przekonywał Jach.Senator KO Magdalena Kochan mówiła natomiast, że tarcia w Zjednoczonej Prawicy były widoczne podczas negocjacji unijnych. Wetowanie budżetu wiązało się - jej zdaniem - z ryzykiem, że Polska pozostanie bez pieniędzy ze wspólnoty.- Można mieć buzie pełne frazesów na temat patriotyzmu, potem kontestować, to co jest najistotniejsze, mianowicie pieniądze, które są potrzebne z solidarnej Europy - podsumowała Kochan.A poseł PSL Jarosław Rzepa zwracał uwagę na konflikt pomiędzy Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim.- Wydaje się, że dzisiaj można chyba raczej mówić o Polskiej Niezjednoczonej już Prawicy. Widać było, to co się wydarzyło w Porozumieniu. To napuszczanie europosła Bielana na wicepremiera Gowina. Ten rząd zwyczajnie stracił większość - komentował Rzepa.Z funkcji wiceministra aktywów państwowych zdymisjonowany został Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.