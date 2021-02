Kłopoty w drodze na Bezrzecze

Od wtorku zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ulic Szafera, Modrej i Szerokiej. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Od wtorku zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ulic Szafera, Modrej i Szerokiej. Oznacza to duże kłopoty dla kierowców jadących w stronę Bezrzecza, Wołczkowa i Dobrej.

- Od wtorkowego poranka kierowcy powinni spodziewać się tu zmienionej nieco organizacji ruchu - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Te zmiany zostaną wprowadzone po to, żeby wykonać odcinek kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ulicy Szerokiej i Modrej. To jest około 80 metrów w głąb ulicy Modrej. Projektowana kanalizacja deszczowa jest usytuowana w osi tej drogi, dlatego konieczne jest wykonanie tych prac przy ruchu wahadłowym.



Prace w tej części drogowego połączenia Szczecina z Bezrzeczem potrwają prawdopodobnie do końca kwietnia.